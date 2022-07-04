Колосков: обязательно оформлю Fan ID
- РИА Новости
«Я пока еще не оформлял Fan ID, но обязательно этим займусь. Несмотря на то, как мы к нему относимся, сделать это придётся всем — закон принят. Как эта система повлияет на посещение матчей, пока трудно сказать, предсказать это невозможно. Жизнь покажет», — цитирует Колоскова Sport24.
По закону вход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.
Ранее активные болельщики «Ростова» объявили о бойкоте матчей из-за введения Fan ID.