Колосков: обязательно оформлю Fan ID

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков сообщил, что планирует оформить Fan ID для посещения футбольных матчей.

«Я пока еще не оформлял Fan ID, но обязательно этим займусь. Несмотря на то, как мы к нему относимся, сделать это придётся всем — закон принят. Как эта система повлияет на посещение матчей, пока трудно сказать, предсказать это невозможно. Жизнь покажет», — цитирует Колоскова Sport24.

По закону вход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее активные болельщики «Ростова» объявили о бойкоте матчей из-за введения Fan ID.