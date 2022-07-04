Активные болельщики «Ростова» объявили о бойкоте матчей из-за Fan ID

Короткая ссылка
Фанаты «Ростова» заявили о бойкоте всех матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) и других турниров из-за введения паспорта болельщика (Fan ID).
Активные болельщики «Ростова» объявили о бойкоте матчей из-за Fan ID
  • РИА Новости

Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте», активные болельщики отказываются от оформления Fan ID для посещения футбола, планируют бойкотировать все матчи всех турниров, где введён паспорт болельщика, до полной отмены закона.

Отмечается, что любой фанат, присутствующий на матче с введённым Fan ID, вне зависимости от способа попадания на стадион, автоматически и навсегда перестаёт быть частью активных болельщиков ростовского клуба.

Первый матч «Ростов» проведёт 17 июля с «Динамо» в Москве на домашней арене столичного клуба.

Ранее болельщики «Урала» приняли решение бойкотировать матчи РПЛ до полной отмены Fan ID.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить