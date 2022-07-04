Активные болельщики «Ростова» объявили о бойкоте матчей из-за Fan ID

Фанаты «Ростова» заявили о бойкоте всех матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) и других турниров из-за введения паспорта болельщика (Fan ID).

Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте», активные болельщики отказываются от оформления Fan ID для посещения футбола, планируют бойкотировать все матчи всех турниров, где введён паспорт болельщика, до полной отмены закона.

Отмечается, что любой фанат, присутствующий на матче с введённым Fan ID, вне зависимости от способа попадания на стадион, автоматически и навсегда перестаёт быть частью активных болельщиков ростовского клуба.

Первый матч «Ростов» проведёт 17 июля с «Динамо» в Москве на домашней арене столичного клуба.

Ранее болельщики «Урала» приняли решение бойкотировать матчи РПЛ до полной отмены Fan ID.