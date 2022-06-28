Болельщики «Урала» приняли решение бойкотировать матчи РПЛ до полной отмены Fan ID
- РИА Новости
Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте», активные болельщики отказываются посещать мероприятия, на которых спортивный праздник превращается в фарс, полный бюрократии.
Отмечается, что бойкот распространяется на все матчи РПЛ с первого тура до полной отмены закона о Fan ID. При этом движение продолжит посещать соревнования, на которых паспорт болельщика не нужен.
Первый матч «Урал» проведёт 16 июля с ЦСКА в Москве на домашней арене армейцев.
Ранее фанаты «Торпедо» объявили бойкот всех матчей РПЛ из-за введения Fan ID.