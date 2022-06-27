Фанаты «Торпедо» объявили бойкот всех матчей РПЛ из-за введения Fan ID

Болельщики «Торпедо» заявили о бойкоте всех матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) и других турниров из-за введения паспорта болельщика (Fan ID).

«Перед стартом очередного чемпионата России хотим напомнить, что наша позиция относительно Fan ID осталась неизменной. Мы бойкотируем все матчи РПЛ, независимо от того, внедрена система Fan ID на стадионе проведения матча или нет», — говорится в Telegram-канале фанатского движения команды.

В сообщении также сообщается, что люди, которые оформили Fan ID, автоматически становятся персонами нон грата.

Согласно закону, вход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Первый матч «Торпедо» проведёт 17 июля с «Сочи».

Ранее стало известно, где и когда можно будет оформить цифровую карту болельщика, которая до конца года станет необходима для посещения всех матчей РПЛ.