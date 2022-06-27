Стало известно, где и когда можно будет оформить цифровую карту болельщика

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Стало известно, где и когда можно будет оформить цифровую карту болельщика, которая до конца года станет необходима для посещения всех матчей РПЛ.
Стало известно, где и когда можно будет оформить цифровую карту болельщика
  • РИА Новости

Сообщается, что оформление документа начнётся 4 июля. Сделать его можно будет в электронном виде в личном кабинете на сайте «Госуслуги».

В соответствии с распоряжением правительства России, карта болельщика окажется необходима для посещения матчей РПЛ, а также финала Кубка России. Первоначально она потребуется в пяти городах: Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. До конца года к использованию системы подключатся остальные города, где выступают клубы РПЛ.

«Карта болельщика оформляется один раз через «Госуслуги» и остаётся в личном кабинете. Она используется при покупке билетов и абонементов, которые автоматически появятся в личном кабинете в специальном разделе. При входе на стадион достаточно будет отсканировать QR-код выбранного билета на «Госуслугах», не предъявляя никаких дополнительных документов», — рассказал замглавы Минцифры России Олег Пак.

В свою очередь, первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров отметил, что стадионы, принимавшие матчи чемпионата мира-2018, полностью оборудованы для работы системы.

При разработке электронной карты болельщика учтён опыт паспорта болельщика или Fan ID. Этот формат хорошо зарекомендовал себя на прошедших в России ЧМ-2018 и Евро-2020. Эффективность данной системы была признана мировым экспертным сообществом.

Отмечается, что карта болельщика будет использоваться для покупки билетов или абонементов, посещения соревнований и повышения уровня безопасности на стадионах и спортивных объектах.

Ранее в ЦСКА отреагировали на решение болельщиков бойкотировать матчи РПЛ из-за Fan ID.

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