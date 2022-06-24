В ЦСКА отреагировали на решение болельщиков бойкотировать матчи РПЛ из-за Fan ID

В московском ЦСКА высказались о решении активных болельщиков клуба бойкотировать матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за введения Fan ID.

Как сообщается на официальном сайте красно-синих, клуб с пониманием относится к позиции фанатов и не будет открывать продажу абонементов на нижний ярус трибуны А.

Отмечается, что армейцы расстроены уходом активной части болельщиков.

«Нашей команде будет тяжело без вашей яркой и эмоциональной поддержки. Вы — наш 12-й игрок!» — сообщается в заявлении.

По закону вход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что болельщики московского «Динамо» приняли решение прекратить посещать матчи РПЛ из-за введения Fan ID.