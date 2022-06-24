В ЦСКА отреагировали на решение болельщиков бойкотировать матчи РПЛ из-за Fan ID
- РИА Новости
Как сообщается на официальном сайте красно-синих, клуб с пониманием относится к позиции фанатов и не будет открывать продажу абонементов на нижний ярус трибуны А.
Отмечается, что армейцы расстроены уходом активной части болельщиков.
«Нашей команде будет тяжело без вашей яркой и эмоциональной поддержки. Вы — наш 12-й игрок!» — сообщается в заявлении.
По закону вход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.
Ранее сообщалось, что болельщики московского «Динамо» приняли решение прекратить посещать матчи РПЛ из-за введения Fan ID.