Болельщики «Динамо» заявили о прекращении посещения матчей РПЛ из-за закона о Fan ID

Болельщики московского «Динамо» приняли решение прекратить посещать матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за закона о Fan ID.

Как сообщается на сайте фанатского движения, данное решение было принято в знак солидарности с болельщиками клубов, которые не будут посещать матчи начиная с сезона-2022/23.

Отмечается, что движение не прекращает свою деятельность и продолжит посещать мероприятия с участием бело-голубых в других видах спорта.

Согласно закону, вход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее правительство России не поддержало проект об отмене Fan ID, который ранее внесли депутаты от КПРФ.