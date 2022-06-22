Болельщики «Динамо» заявили о прекращении посещения матчей РПЛ из-за закона о Fan ID

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Болельщики московского «Динамо» приняли решение прекратить посещать матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за закона о Fan ID.
Болельщики «Динамо» заявили о прекращении посещения матчей РПЛ из-за закона о Fan ID
  • РИА Новости

Как сообщается на сайте фанатского движения, данное решение было принято в знак солидарности с болельщиками клубов, которые не будут посещать матчи начиная с сезона-2022/23.

Отмечается, что движение не прекращает свою деятельность и продолжит посещать мероприятия с участием бело-голубых в других видах спорта.

Согласно закону, вход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее правительство России не поддержало проект об отмене Fan ID, который ранее внесли депутаты от КПРФ.

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