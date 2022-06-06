Правительство России не поддержало проект об отмене Fan ID

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Правительство России не поддержало проект об отмене Fan ID, который ранее внесли депутаты от КПРФ.
Правительство России не поддержало проект об отмене Fan ID
  • РИА Новости

«На основании изложенного законопроект правительством Российской Федерации не поддерживается», — об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, размещённый в думской электронной базе.

Согласно закону, вход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Напомним, что в связи с введением данного закона активные болельщики многих футбольных клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) решили бойкотировать матчи.

Ранее в футбольном клубе «Урал» выступили за отсрочку введения Fan ID.

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