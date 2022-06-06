В футбольном клубе «Урал» выступили за отсрочку введения Fan ID

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Заместитель президента «Урала» Максим Путинцев рассказал, что футбольный клуб не начинает продажу абонементов на новый сезон из-за отсутствия указаний по оформлению паспорта болельщика (Fan ID) и считает разумным отсрочить введение данного документа.
В футбольном клубе «Урал» выступили за отсрочку введения Fan ID
  • РИА Новости

«Fan ID начинает действовать, но порядок выдачи и получения этого документа до сих пор не определён. В связи с этим клуб не начинает продавать абонементы на сезон. Возможно, отсрочка введения Fan ID стала бы наилучшим выходом из ситуации», — приводит слова Путинцева ТАСС.

Согласно закону, вход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Напомним, что в связи с введением данного закона активные болельщики многих футбольных клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) решили бойкотировать матчи.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об отмене Fan ID.

 

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