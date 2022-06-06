В Госдуму внесли законопроект об отмене Fan ID

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Депутаты Госдумы от КПРФ внесли на рассмотрение законопроект об отмене паспорта болельщика (Fan ID).
В Госдуму внесли законопроект об отмене Fan ID
  • РИА Новости

«Дело не только в том, что в отношении фанатского сообщества вводится деление на «лояльных» и тех, чьё присутствие на стадионах «нежелательно», а ещё и в том, что данный закон, по сути, подменяет собой положения Кодекса об административных правонарушениях», — сообщается на официальном сайте КПРФ.

Закон о введении Fan ID для доступа на соревнования вступил в силу с 1 июня 2022 года.

Согласно документу, на спортивные соревнования вход для фанатов будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Напомним, что в связи с введением данного закона активные болельщики многих футбольных клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) решили бойкотировать матчи.

Ранее президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поддержал инициативу депутатов КПРФ внести в Госдуму законопроект об отмене Fan ID.

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