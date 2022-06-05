Гаджиев поддержал инициативу депутатов внести в Госдуму законопроект об отмене Fan ID

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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поддержал инициативу депутатов КПРФ внести в Госдуму законопроект об отмене паспорта болельщика (Fan ID).
Гаджиев поддержал инициативу депутатов внести в Госдуму законопроект об отмене Fan ID
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

«Думаю, это правильная инициатива. Мы же знаем, что целые группы болельщиков отказываются оформлять Fan ID. Но рамки, связанные с поведением фанатов на стадионе, безусловно, должны быть. Поэтому, если КПРФ будет инициировать отмену Fan ID, может появиться возможность коррекции каких-то пунктов», — цитирует Гаджиева «Газета.Ru».

Закон о введении Fan ID для доступа на соревнования вступил в силу с 1 июня 2022 года.

Согласно документу, на спортивные соревнования вход для фанатов будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Напомним, что в связи с введением данного закона активные болельщики многих футбольных клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) решили бойкотировать матчи.

Ранее министр спорта Олег Матыцин ответил на вопросы о введении Fan ID.

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