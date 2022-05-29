Матыцин: после введения Fan ID на футбол будут ходить не меньше, чем на финал Кубка

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Министр спорта Олег Матыцин ответил на вопросы о введении паспорта болельщика (Fan ID).
Матыцин: после введения Fan ID на футбол будут ходить не меньше, чем на финал Кубка
  • РИА Новости

«Будут ли столько болельщиков ходить на футбол после введения Fan ID? Обязательно, не меньше. Будем надеяться, что футбол не пострадает, а только приобретёт после введения паспорта болельщика. Актуален ли новый лимит на легионеров? Новый сезон покажет, насколько этот закон будет для клубов удобен», — передаёт слова Матыцина «Чемпионат».

Матчи первого тура РПЛ должны состояться 15—18 июля.

Напомним, что Fan ID можно будет получить на портале госуслуг. В документе будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях. Закон вступит в силу 1 июня.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о введении паспорта болельщика (Fan ID).

 

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