Аленичев считает, что введение Fan ID не поднимет уровень безопасности на стадионах

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Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о введении паспорта болельщика (Fan ID).
Аленичев считает, что введение Fan ID не поднимет уровень безопасности на стадионах
  • РИА Новости

«Мне в принципе непонятна сама идея с Fan ID. Человек спонтанно решил пойти на футбол — он не большой фанат, просто вот захотелось. Час до матча — как ему быть? Быстро оформляется? Тем не менее это дополнительные сложности. При этом безопасности на стадионах эта мера не прибавит», — приводит слова Аленичева Sport24.

Он также выразил надежду на то, что фанаты сделают исключение и не будут бойкотировать финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

Напомним, что Fan ID можно будет получить на портале госуслуг. В документе будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях. Закон вступит в силу 1 июня.

Фанатские организации «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Динамо», «Ростова» и ряда других клубов выступили с официальными заявлениями, в которых пообещали не приходить на матчи своих команд, если для посещения стадиона будет необходим цифровой документ.

Ранее вице-президент РФС Игорь Каменской рассказал о ситуации с законом о введении Fan ID.

 

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