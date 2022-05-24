Каменской: РФС ищет компромисс между властями и болельщиками в вопросе по Fan ID

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Игорь Каменской рассказал о ситуации с законом о введении паспорта болельщика (Fan ID).

«По Fan ID процесс идёт. Это президентский закон, который находится на контроле. Найти компромисс по болельщикам можно только совместно с властью. Этим РФС и занимается», — приводит слова Каменского Sport24.

Напомним, что Fan ID можно будет получить на портале госуслуг. В документе будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях. Закон вступит в силу 1 июня.

Фанатские организации «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Динамо», «Ростова» и ряда других клубов выступили с официальными заявлениями, в которых пообещали не приходить на матчи своих команд, если для посещения стадиона будет необходим цифровой документ.

Ранее заместитель генерального секретаря — директор по развитию РФС Максим Митрофанов высказался по поводу введения Fan ID для посещения футбольных матчей.