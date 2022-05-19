Митрофанов: Fan ID будет работать на шести стадионах с первых матчей нового сезона

Заместитель генерального секретаря — директор по развитию РФС Максим Митрофанов высказался по поводу введения паспорта болельщика (Fan ID) для посещения футбольных матчей.

«За Fan ID отвечают Минспорт и Минцифры, проект движется. Как участники рабочей группы делаем всё, что от нас требуется. Пока исходим из того, что система будет работать на шести стадионах с первых матчей нового сезона», — цитирует Митрофанова Sport24.

Напомним, что Fan ID можно будет получить на портале госуслуг. В документе будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях. Закон вступит в силу с 1 июня.

Фанатские организации «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Динамо», «Ростова» и ряда других клубов выступили с официальными заявлениями, в которых пообещали не приходить на матчи своих команд, если для посещения стадиона будет необходим цифровой документ.

Ранее Андрей Канчельскис раскритиковал введение Fan ID.