Митрофанов: Fan ID будет работать на шести стадионах с первых матчей нового сезона
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«За Fan ID отвечают Минспорт и Минцифры, проект движется. Как участники рабочей группы делаем всё, что от нас требуется. Пока исходим из того, что система будет работать на шести стадионах с первых матчей нового сезона», — цитирует Митрофанова Sport24.
Напомним, что Fan ID можно будет получить на портале госуслуг. В документе будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях. Закон вступит в силу с 1 июня.
Фанатские организации «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Динамо», «Ростова» и ряда других клубов выступили с официальными заявлениями, в которых пообещали не приходить на матчи своих команд, если для посещения стадиона будет необходим цифровой документ.
Ранее Андрей Канчельскис раскритиковал введение Fan ID.