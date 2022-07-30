Кобелев оценил дебют новичка «Динамо» Фернандеса

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал дебют новичка бело-голубых Роберто Фернандеса в матче с «Факелом» в третьем туре РПЛ.

«Фактурный игрок, неплохо играющий вверху, левоногий. Но мне показалось, что он не слишком резкий. Он прилетел и сразу в бой. Ещё не притёрся. Необходимо какое-то время, чтобы понять, чего он стоит», — цитирует Кобелева «Спорт-Экспресс».

«Динамо» в гостях сыграло вничью с «Факелом» (3:3). Гол Ильнура Альшина (85-я минута) в концовке матча спас воронежский клуб от поражения. В составе бело-голубых дубль оформил Фёдор Смолов. Фомин (39-я) был заменён под занавес первого тайма.

Ранее главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал результат матча третьего тура чемпионата России по футболу с воронежским «Факелом».