военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Кобелев оценил дебют новичка «Динамо» Фернандеса

Короткая ссылка
Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал дебют новичка бело-голубых Роберто Фернандеса в матче с «Факелом» в третьем туре РПЛ.
Кобелев оценил дебют новичка «Динамо» Фернандеса
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Фактурный игрок, неплохо играющий вверху, левоногий. Но мне показалось, что он не слишком резкий. Он прилетел и сразу в бой. Ещё не притёрся. Необходимо какое-то время, чтобы понять, чего он стоит», — цитирует Кобелева «Спорт-Экспресс».

«Динамо» в гостях сыграло вничью с «Факелом» (3:3). Гол Ильнура Альшина (85-я минута) в концовке матча спас воронежский клуб от поражения. В составе бело-голубых дубль оформил Фёдор Смолов. Фомин (39-я) был заменён под занавес первого тайма.

Ранее главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал результат матча третьего тура чемпионата России по футболу с воронежским «Факелом».

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить