Йоканович — об игре с «Факелом»: мы ужасно начали второй тайм

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал результат матча третьего тура чемпионата России по футболу с воронежским «Факелом».

«Мы ужасно начали второй тайм, пропустив два простых гола. Сыграли недостаточно надёжно в обороне. Игра, которую мы должны были забирать, сложилась в итоге для нас очень тяжело», — цитирует тренера пресс-служба «Динамо».

По мнению Йокановича, травма Даниила Фомина повлияла на результат.

«Он очень важный игрок для нашей команды. Его уход с поля повлиял на игру. Но, даже потеряв его, мы не должны были отдавать этот матч», — заключил сербский специалист.

«Динамо» сыграло в гостях с «Факелом» вничью (3:3). Гол Ильнура Альшина (85-я минута) в концовке матча спас воронежский клуб от поражения. В составе бело-голубых дубль оформил Фёдор Смолов. Фомин (39-я) был заменён под занавес первого тайма.

Ранее вратарь «Факела» Алексей Городовой заявил, что остался недоволен ничьей с «Динамо».