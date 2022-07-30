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Йоканович — об игре с «Факелом»: мы ужасно начали второй тайм

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Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал результат матча третьего тура чемпионата России по футболу с воронежским «Факелом».
Йоканович — об игре с «Факелом»: мы ужасно начали второй тайм
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Мы ужасно начали второй тайм, пропустив два простых гола. Сыграли недостаточно надёжно в обороне. Игра, которую мы должны были забирать, сложилась в итоге для нас очень тяжело», — цитирует тренера пресс-служба «Динамо».

По мнению Йокановича, травма Даниила Фомина повлияла на результат.

«Он очень важный игрок для нашей команды. Его уход с поля повлиял на игру. Но, даже потеряв его, мы не должны были отдавать этот матч», — заключил сербский специалист.

«Динамо» сыграло в гостях с «Факелом» вничью (3:3). Гол Ильнура Альшина (85-я минута) в концовке матча спас воронежский клуб от поражения. В составе бело-голубых дубль оформил Фёдор Смолов. Фомин (39-я) был заменён под занавес первого тайма.

Ранее вратарь «Факела» Алексей Городовой заявил, что остался недоволен ничьей с «Динамо».

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