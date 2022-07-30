военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

«Факел» сыграл вничью с «Динамо» в третьем туре РПЛ

Короткая ссылка
«Факел» и «Динамо» сыграли вничью в матче третьего тура чемпионата России.
«Факел» сыграл вничью с «Динамо» в третьем туре РПЛ
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов открыл счёт на 26-й минуте с пенальти. На 44-й минуте форвард забил мяч с дальней дистанции. После перерыва нападающий «Факела» Георгий Гонгадзе сократил отставание в счёте. На 46-й минуте Роман Акбашев сравнял счёт. На 49-й защитник «Факела» Василий Черов отправил мяч в свои ворота после прострела в штрафную. На 85-й полузащитник «Факела» Ильнур Альшин сравнял счёт в матче.

Ранее Смолов сделал дубль во втором матче подряд в РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить