«Факел» сыграл вничью с «Динамо» в третьем туре РПЛ

«Факел» и «Динамо» сыграли вничью в матче третьего тура чемпионата России.

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов открыл счёт на 26-й минуте с пенальти. На 44-й минуте форвард забил мяч с дальней дистанции. После перерыва нападающий «Факела» Георгий Гонгадзе сократил отставание в счёте. На 46-й минуте Роман Акбашев сравнял счёт. На 49-й защитник «Факела» Василий Черов отправил мяч в свои ворота после прострела в штрафную. На 85-й полузащитник «Факела» Ильнур Альшин сравнял счёт в матче.

Ранее Смолов сделал дубль во втором матче подряд в РПЛ.