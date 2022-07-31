Кучаев: ЦСКА постарается дать бой «Зениту» в борьбе за чемпионство в РПЛ

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев считает, что столичный клуб сможет дать бой петербургскому «Зениту» в борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Я не очень люблю загадывать наперёд, но мы постараемся дать бой. Надеюсь, что мы окажемся соперником для «Зенита», — цитирует Кучаева «Матч ТВ».

Игра третьего тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Пари НН» прошла в Нижнем Новгороде 31 июля и завершилась со счётом 2:2.

В составе ЦСКА мячи забили Фёдор Чалов (14-я минута) и Константин Кучаев (22-я). У «Пари НН» дубль оформил Тимур Сулейманов (60-я, 85-я).

ЦСКА после трёх туров набрал семь очков.

Ранее главный тренер красно-синих Владимир Федотов прокомментировал результат матча третьего тура чемпионата России по футболу с «Пари НН».