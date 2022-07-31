Федотов — о матче с «Пари НН»: ЦСКА потерял концентрацию и упустил победу

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал результат матча третьего тура чемпионата России по футболу с «Пари НН».

«Была потеря концентрации при счете 2:0, когда мы не доиграли подбор и пропустили. Передача с углового флага нашла адресата, хоть наши игроки там располагались. Это называется сохранять внимание до конца матча», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

При этом тренер армейцев отдал должное футболистам «Пари НН», которые в нужный момент проявили «хорошую агрессию» и смогли сравнять счёт.

Игра, которая прошла в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 2:2. В составе ЦСКА мячи забили Фёдор Чалов (14-я минута) и Константин Кучаев (22-я). У «Пари НН» дубль оформил Тимур Сулейманов (60-я, 85-я).

Нижегородский клуб отыгрался с 0:2.

ЦСКА после трёх туров набрал семь очков, «Пари НН» — два.

Ранее сообщалось, что Чалов забил первый мяч после возвращения из «Базеля».