военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Федотов — о матче с «Пари НН»: ЦСКА потерял концентрацию и упустил победу

Короткая ссылка
Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал результат матча третьего тура чемпионата России по футболу с «Пари НН».
Федотов — о матче с «Пари НН»: ЦСКА потерял концентрацию и упустил победу
  • РИА Новости

«Была потеря концентрации при счете 2:0, когда мы не доиграли подбор и пропустили. Передача с углового флага нашла адресата, хоть наши игроки там располагались. Это называется сохранять внимание до конца матча», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

При этом тренер армейцев отдал должное футболистам «Пари НН», которые в нужный момент проявили «хорошую агрессию» и смогли сравнять счёт.

Игра, которая прошла в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 2:2. В составе ЦСКА мячи забили Фёдор Чалов (14-я минута) и Константин Кучаев (22-я). У «Пари НН» дубль оформил Тимур Сулейманов (60-я, 85-я).

Нижегородский клуб отыгрался с 0:2.

ЦСКА после трёх туров набрал семь очков, «Пари НН» — два.

Ранее сообщалось, что Чалов забил первый мяч после возвращения из «Базеля».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить