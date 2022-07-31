Чалов забил первый мяч после возвращения из «Базеля»
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Фёдор Чалов открыл счёт на 14-й минуте игры. Это первый гол форварда армейцев после его возвращения из швейцарского «Базеля».
Спустя несколько минут отличился Константин Кучаев.
Счёт в матче, который проходит в Нижнем Новгороде, стал 2:0 в пользу команды Владимира Федотова.
24-летний форвард в феврале был взят в аренду «Базелем». В минувшем сезоне футболист провёл за швейцарский клуб 16 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал две голевые передачи. Его арендное соглашение истекло 30 июня.
Ранее Чалов рассказал, как его оштрафовали за незаконный провоз мяса через границу в Швейцарию.