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Чалов забил первый мяч после возвращения из «Базеля»

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Московский ЦСКА в гостях в матче третьего тура чемпионата России по футболу встречается с «Пари НН».
Чалов забил первый мяч после возвращения из «Базеля»
  • Gettyimages.ru

Фёдор Чалов открыл счёт на 14-й минуте игры. Это первый гол форварда армейцев после его возвращения из швейцарского «Базеля».

Спустя несколько минут отличился Константин Кучаев.

Счёт в матче, который проходит в Нижнем Новгороде, стал 2:0 в пользу команды Владимира Федотова.

24-летний форвард в феврале был взят в аренду «Базелем». В минувшем сезоне футболист провёл за швейцарский клуб 16 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал две голевые передачи. Его арендное соглашение истекло 30 июня.

Ранее Чалов рассказал, как его оштрафовали за незаконный провоз мяса через границу в Швейцарию.

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