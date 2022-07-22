Чалов рассказал, как его оштрафовали за незаконный провоз мяса через границу в Швейцарию

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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал о жизни в Швейцарии и об ограничении по ввозу продуктов в страну.
Чалов рассказал, как его оштрафовали за незаконный провоз мяса через границу в Швейцарию
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Однажды останавливают полицейские: «Сколько килограммов мяса везете?» У нас было четыре килограмма на двоих. Оказалось, перевес — пришлось платить штраф. Кажется, €100. Лишнее мясо пришлось оставить, так как его требовалось задекларировать ещё на €100 сверху», — цитирует Чалова «Спорт-Экспресс».

По его словам, на границе есть ограничения по ввозу продуктов в страну, например не более килограмма мяса на человека, и подобные запреты распространяются на молоко, алкоголь и другие продукты.

24-летний форвард в феврале был взят в аренду «Базелем». В минувшем сезоне футболист провёл за швейцарский клуб 16 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал две голевые передачи. Его арендное соглашение истекло 30 июня.

11 июля глава службы коммуникаций «Базеля» Ремо Майстер заявил, что клуб продолжает вести диалог с московским ЦСКА по поводу Чалова.

Ранее Чалов рассказал о съёмках в одном из эпизодов сериала «Детективное агентство Мухича» на ТНТ.

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