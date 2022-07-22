Чалов о съёмках в сериале: у Дзюбы хорошее чувство юмора, на такие шутки нельзя обижаться

Короткая ссылка
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал о съёмках в одном из эпизодов сериала «Детективное агентство Мухича» на ТНТ.
Чалов о съёмках в сериале: у Дзюбы хорошее чувство юмора, на такие шутки нельзя обижаться
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Мне в принципе тяжеловато с камерами, но опыт очень интересный. Я рад, что получилось сняться. У Дзюбы хорошее чувство юмора. Я считаю, что на такие шутки нельзя обижаться. У меня же роль — что я, буду менять текст?» — цитирует Чалова «Спорт-Экспресс».

По сюжету со стадиона ЦСКА пропадает Кубок УЕФА, завоёванный в сезоне-2004/05. О пропаже знают только тренер и Фёдор Чалов. Футболист обращается к детективу Мухичу с просьбой найти трофей.

В одном из моментов героиня актрисы Софьи Каштановой просит Чалова не обращать внимания на детектива, потому что «он хоть и идиот, но в нужный момент творит чудеса». На что Чалов отвечает: «Типа как Дзюба?»

Ранее Чалов рассказал, столкнулся ли он с русофобией в Швейцарии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить