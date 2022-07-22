Чалов о съёмках в сериале: у Дзюбы хорошее чувство юмора, на такие шутки нельзя обижаться

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал о съёмках в одном из эпизодов сериала «Детективное агентство Мухича» на ТНТ.

«Мне в принципе тяжеловато с камерами, но опыт очень интересный. Я рад, что получилось сняться. У Дзюбы хорошее чувство юмора. Я считаю, что на такие шутки нельзя обижаться. У меня же роль — что я, буду менять текст?» — цитирует Чалова «Спорт-Экспресс».

По сюжету со стадиона ЦСКА пропадает Кубок УЕФА, завоёванный в сезоне-2004/05. О пропаже знают только тренер и Фёдор Чалов. Футболист обращается к детективу Мухичу с просьбой найти трофей.

В одном из моментов героиня актрисы Софьи Каштановой просит Чалова не обращать внимания на детектива, потому что «он хоть и идиот, но в нужный момент творит чудеса». На что Чалов отвечает: «Типа как Дзюба?»

Ранее Чалов рассказал, столкнулся ли он с русофобией в Швейцарии.