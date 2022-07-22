Чалов ответил на вопрос, сталкивался ли он с русофобией в Швейцарии

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал, столкнулся ли он с русофобией в Швейцарии.

«В команде меня поддержали. В клуб тоже сразу подошли и спросили по поводу этой ситуации, стоит ли мне давать какие-то интервью. Я сказал, что лучше взять паузу и не провоцировать людей. Знаю, много говорили о русофобии, но я с этим ни разу в Швейцарии не столкнулся», — цитирует Чалова «Спорт-Экспресс».

24-летний форвард в феврале был взят в аренду «Базелем». В минувшем сезоне футболист провёл за швейцарский клуб 16 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал две голевые передачи. Его арендное соглашение истекло 30 июня.

11 июля глава службы коммуникаций «Базеля» Ремо Майстер заявил, что клуб продолжает вести диалог с московским ЦСКА по поводу Чалова.

Ранее Чалов поделился мнением о главном тренере столичного «Спартака» Гильермо Абаскале.