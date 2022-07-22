Чалов рассказал о совместной работе с тренером «Спартака» Абаскалем

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов поделился мнением о главном тренере столичного «Спартака» Гильермо Абаскале, под руководством которого работал в швейцарском «Базеле».

«В «Базеле» я при нём перестал играть. Но ничего плохого сказать не могу: человек тактически обученный, очень хорошо разбирает команды. Посмотрим, как он проявит себя в «Спартаке», — цитирует Чалова «Спорт-Экспресс».

33-летний испанский специалист возглавил столичный клуб 10 июня. В минувшем сезоне он тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии. На посту главного тренера он сменил итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

Ранее наставник московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о нападающем клуба Чалове.