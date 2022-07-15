Федотов: ЦСКА без Чалова никуда, он нам очень нужен

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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о нападающем клуба Фёдоре Чалове.
Федотов: ЦСКА без Чалова никуда, он нам очень нужен
  • РИА Новости

«Базель» хочет его вернуть? Без Фёдора нам никуда, он нам очень нужен. Сейчас мы знакомимся, нацеливаем его на созидательные действия. Показываем, как открываться, к чему быть готовым, проводим с ним ежедневный анализ. Громадный плюс, что у него уже есть сыгранность», — цитирует Федотова «Чемпионат».

По его словам, в клубе уделяют большое внимание психологическому состоянию футболиста, потому что ему может мешать гипернастрой и огромное желание забить мяч. Он также отметил, что форвард забивает голы, только когда хладнокровен.

24-летний нападающий в феврале был взят в аренду «Базелем». В минувшем сезоне Чалов провёл за швейцарский клуб 16 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал две голевые передачи. Его арендное соглашение истекло 30 июня.

Ранее глава службы коммуникаций «Базеля» Ремо Майстер заявил, что клуб продолжает вести диалог с ЦСКА по поводу Чалова.

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