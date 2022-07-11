«Базель» — о переговорах с ЦСКА по Чалову: пока всё без изменений

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Глава службы коммуникаций «Базеля» Ремо Майстер заявил, что клуб продолжает вести диалог с московским ЦСКА по поводу нападающего Фёдора Чалова.
«Базель» — о переговорах с ЦСКА по Чалову: пока всё без изменений
  • © ПФК ЦСКА/ Соцсети

«Пока всё без изменений, мы ждём и рассматриваем варианты возвращения Чалова. Но мы не знаем ничего больше, всё довольно сложно», — цитирует Майстера «РБ Спорт».

Он дал понять, что в данный момент ситуация по Чалову не продвигается. «Базель» ждёт официального ответа от ЦСКА.

«По поводу его будущего лучше спрашивать их», — добавил Майстер.

24-летний форвард в феврале был взят в аренду «Базелем». В минувшем сезоне Чалов провёл за швейцарский клуб 16 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал две голевые передачи. Его арендное соглашение истекло 30 июня.

Ранее Чалов поделился мнением о главном тренере московского «Спартака» испанце Гильермо Абаскале, под руководством которого работал в швейцарском «Базеле».

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