Швец: «Ахмат» должен был обыгрывать «Спартак» и «Зенит»

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец оценил игру грозненской команды в матчах с московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом».

«Хороший старт в чемпионате. Сыграли важные матчи — со «Спартаком» вничью, хотя могли выигрывать. С «Зенитом» — то же самое, должны были дожимать. Сегодня набрали очень важные очки», — цитирует Швеца «Матч ТВ».

Матч первого тура со «Спартаком» в Москве закончился со счётом 1:1. Игра с «Зенитом» в Грозном — 0:0.

«Ахмат» в гостях в пятом туре переиграл «Химки» (3:1). В составе команды из Грозного мячи забили Александр Трошечкин (14-я минута), Антон Швец (43-я) и Артём Тимофеев (90 + 3). У подмосковного клуба отличился Александр Ломовицкий (60-я).

Команда Андрея Талалаева (восемь) идёт на восьмой позиции в турнирной таблице. «Химки» (семь очков) занимают девятое место.

Ранее сообщалось, что Георгий Джикия выйдет в стартовом составе «Спартака» в матче с «Сочи».











