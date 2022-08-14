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Дубль Полоза помог «Ростову» обыграть «Пари НН»

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«Ростов» в гостях в матче пятого тура чемпионата России по футболу нанёс поражение «Пари НН».
Дубль Полоза помог «Ростову» обыграть «Пари НН»
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

Игра, которая прошла в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 4:3 в пользу команды Валерия Карпина.

В составе «Ростова» дубль оформил Дмитрий Полоз (на 15-й  (пенальти) и 57-й минутах). Также отличились Даниил Уткин (на 39-й минуте) и Данил Глебов (на 68-й минуте).

У «Пари НН» голами отметились Николай Калинский (на 20-й минуте, пенальти), Милсон (на 66-й минуте) и Тимур Сулейманов (на 82-й минуте).

«Ростов» (11 очков) поднялся на второе место в турнирной таблице. «Пари НН» (два очка) — на 14-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Ростов» забил первый мяч с игры в РПЛ сезона-2022/23.

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