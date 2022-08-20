«Локомотив» в меньшинстве разгромил «Химки» в матче РПЛ
- РИА Новости
Игра, которая прошла на «Арене Химки», завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Йозефа Циннбауэра.
Мячи забили Гирано Керк (22-я минута), Франсуа Камано (34-я),
Константин Марадишвили (91-я).
Железнодорожники остались в концовке первого тайма в меньшинстве после удаления Марка Мампасси.
«Локомотив» (шесть очков) занимает 11-е место в турнирной таблице. «Химки» (семь очков) располагаются на девятой строчке.
Ранее бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о шансах железнодорожников в матче с «Химками».