военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

«Локомотив» в меньшинстве разгромил «Химки» в матче РПЛ

Короткая ссылка
Столичный «Локомотив» нанёс в гостях поражение подмосковным «Химкам» в матче шестого тура чемпионата России по футболу.
«Локомотив» в меньшинстве разгромил «Химки» в матче РПЛ
  • РИА Новости

Игра, которая прошла на «Арене Химки», завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Йозефа Циннбауэра.

Мячи забили Гирано Керк (22-я минута), Франсуа Камано (34-я),
Константин Марадишвили (91-я).

Железнодорожники остались в концовке первого тайма в меньшинстве после удаления Марка Мампасси.

«Локомотив» (шесть очков) занимает 11-е место в турнирной таблице. «Химки» (семь очков) располагаются на девятой строчке.

Ранее бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о шансах железнодорожников в матче с «Химками».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить