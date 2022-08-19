Наумов: закрытие «Локомотива» на базе негативно скажется на футболистах

Бывший президент столичного «Локомотива» Николай Наумов высказался о шансах железнодорожников в матче пятого тура чемпионата России по футболу с подмосковными «Химками».

«Заточение на базе может положительно повлиять. Но может и отрицательно, что, вероятно, и случится. Люди загнаны в закрытое пространство, тем более люди очень разные. «Локомотив» не одолеет «Химки». Будет ничья», — цитирует Наумова «Матч ТВ».

Вместе с тем он подчеркнул, что в случае поражения от «Химок» не ожидает никаких кадровых перестановок в клубе.

«Ведь сами себя уволить они не могут. Там всем руководит Плутник, который является председателем совета директоров. Захочет поменять Цорна, но он же сам его привёл, значит признать свои ошибки», — пояснил Наумов.

Матч «Химки» — «Локомотив» пройдёт 20 августа. Игра начнётся в 15:00 мск.

Железнодорожники (три очка) занимают 13-е место в турнирной таблице. «Химки» (семь) идут на девятой позиции.

Ранее сообщалось, что бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает, что столичной команде нужно уволить тренерский штаб в случае поражения от «Химок».