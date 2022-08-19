военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Наумов: закрытие «Локомотива» на базе негативно скажется на футболистах

Короткая ссылка
Бывший президент столичного «Локомотива» Николай Наумов высказался о шансах железнодорожников в матче пятого тура чемпионата России по футболу с подмосковными «Химками».
Наумов: закрытие «Локомотива» на базе негативно скажется на футболистах
  • РИА Новости

«Заточение на базе может положительно повлиять. Но может и отрицательно, что, вероятно, и случится. Люди загнаны в закрытое пространство, тем более люди очень разные. «Локомотив» не одолеет «Химки». Будет ничья», — цитирует Наумова «Матч ТВ».

Вместе с тем он подчеркнул, что в случае поражения от «Химок» не ожидает никаких кадровых перестановок в клубе.

«Ведь сами себя уволить они не могут. Там всем руководит Плутник, который является председателем совета директоров. Захочет поменять Цорна, но он же сам его привёл, значит признать свои ошибки», — пояснил Наумов.

Матч «Химки» — «Локомотив» пройдёт 20 августа. Игра начнётся в 15:00 мск.

Железнодорожники (три очка) занимают 13-е место в турнирной таблице. «Химки» (семь) идут на девятой позиции.

Ранее сообщалось, что бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает, что столичной команде нужно уволить тренерский штаб в случае поражения от «Химок».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить