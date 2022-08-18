Булыкин считает, что «Локомотиву» нужно уволить тренерский штаб в случае поражения от «Химок»
«Если «Локомотив» не сможет победить, то тогда можно смело увольнять тренерский штаб. Если даже такие мелочи, как закрытие на базе, не помогают, то может их встрепенёт смена тренера», — приводит слова Булыкина Betonmobile.ru.
Он также заявил, что «Локомотиву» уже некуда отступать. По его мнению, железнодорожникам необходимо обыгрывать «Химки» и начинать выправлять ситуацию.
Матч «Химки» — «Локомотив» пройдёт 20 августа.
Железнодорожники по итогам пяти туров набрали три очка, не одержав ни одной победы. «Локо» занимает 13-е место. «Химки» (семь очков) располагаются на девятой позиции.
Ранее стало известно, что главный тренер московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр считает, что в скором времени разговоры о его отставке прекратятся.