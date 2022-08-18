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Булыкин считает, что «Локомотиву» нужно уволить тренерский штаб в случае поражения от «Химок»

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Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча железнодорожников с «Химками» в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Если «Локомотив» не сможет победить, то тогда можно смело увольнять тренерский штаб. Если даже такие мелочи, как закрытие на базе, не помогают, то может их встрепенёт смена тренера», — приводит слова Булыкина Betonmobile.ru.

Он также заявил, что «Локомотиву» уже некуда отступать. По его мнению, железнодорожникам необходимо обыгрывать «Химки» и начинать выправлять ситуацию.

Матч «Химки» — «Локомотив» пройдёт 20 августа.

Железнодорожники по итогам пяти туров набрали три очка, не одержав ни одной победы. «Локо» занимает 13-е место. «Химки» (семь очков) располагаются на девятой позиции.

Ранее стало известно, что главный тренер московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр считает, что в скором времени разговоры о его отставке прекратятся.

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