Главный тренер «Локомотива» Циннбауэр прокомментировал слухи о возможной отставке
- РИА Новости
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«Не хочу говорить о слухах об отставке. Я тренер, моё дело подготовить команду к игре. Если одержим победу в матче с «Химками» и завоюем три очка, все разговоры резко об отставке сойдут на нет», — цитирует Циннбауэра «Чемпионат».
Матч «Химки» — «Локомотив» пройдёт 20 августа.
Железнодорожники по итогам пяти туров набрали три очка, не одержав ни одной победы. «Локо» занимает 13-е место. «Химки» (семь очков) располагаются на девятой позиции.
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