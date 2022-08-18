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Главный тренер «Локомотива» Циннбауэр прокомментировал слухи о возможной отставке

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Главный тренер московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр считает, что в скором времени разговоры о его отставке прекратятся.
Главный тренер «Локомотива» Циннбауэр прокомментировал слухи о возможной отставке
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

«Не хочу говорить о слухах об отставке. Я тренер, моё дело подготовить команду к игре. Если одержим победу в матче с «Химками» и завоюем три очка, все разговоры резко об отставке сойдут на нет», — цитирует Циннбауэра «Чемпионат».

Матч «Химки» — «Локомотив» пройдёт 20 августа.

Железнодорожники по итогам пяти туров набрали три очка, не одержав ни одной победы. «Локо» занимает 13-е место. «Химки» (семь очков) располагаются на девятой позиции.

Ранее Леонид Шлыков прокомментировал информацию о том, что Шамиль Газизов сменит на посту спортивного директора Томаса Цорна.

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