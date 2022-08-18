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В «Локомотиве» опровергли информацию о том, что Газизов может сменить Цорна

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Руководитель пресс-службы «Локомотива» Леонид Шлыков прокомментировал информацию о том, что Шамиль Газизов сменит на посту спортивного директора Томаса Цорна.
В «Локомотиве» опровергли информацию о том, что Газизов может сменить Цорна
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

«Это неправда. Клуб не ведёт никаких переговоров с Газизовым, ни с кем-то другим и не планирует менять спортивного директора», — цитирует Шлыкова «Спорт-Экспресс».

По информации канала «Матч ТВ», Газизов рассматривается руководством «Локомотива» на должность спортивного директора команды вместо Цорна.

Напомним, что Газизов уже приходил работать вместо Цорна в «Спартак». Он занимал должность генерального директора красно‑белых в 2020 году.

Ранее сообщалось, что суд зарегистрировал иск «Спартака» к Газизову на сумму 88 млн рублей.

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