В «Локомотиве» опровергли информацию о том, что Газизов может сменить Цорна
- РИА Новости
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«Это неправда. Клуб не ведёт никаких переговоров с Газизовым, ни с кем-то другим и не планирует менять спортивного директора», — цитирует Шлыкова «Спорт-Экспресс».
По информации канала «Матч ТВ», Газизов рассматривается руководством «Локомотива» на должность спортивного директора команды вместо Цорна.
Напомним, что Газизов уже приходил работать вместо Цорна в «Спартак». Он занимал должность генерального директора красно‑белых в 2020 году.
Ранее сообщалось, что суд зарегистрировал иск «Спартака» к Газизову на сумму 88 млн рублей.