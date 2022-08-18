В «Локомотиве» опровергли информацию о том, что Газизов может сменить Цорна

Руководитель пресс-службы «Локомотива» Леонид Шлыков прокомментировал информацию о том, что Шамиль Газизов сменит на посту спортивного директора Томаса Цорна.

«Это неправда. Клуб не ведёт никаких переговоров с Газизовым, ни с кем-то другим и не планирует менять спортивного директора», — цитирует Шлыкова «Спорт-Экспресс».

По информации канала «Матч ТВ», Газизов рассматривается руководством «Локомотива» на должность спортивного директора команды вместо Цорна.

Напомним, что Газизов уже приходил работать вместо Цорна в «Спартак». Он занимал должность генерального директора красно‑белых в 2020 году.

Ранее сообщалось, что суд зарегистрировал иск «Спартака» к Газизову на сумму 88 млн рублей.