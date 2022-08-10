Суд зарегистрировал иск «Спартака» к Газизову на сумму 88 млн рублей

Юрист «Спартака» Елена Чачуа сообщила, что октябрьский суд города Уфы зарегистрировал иск московского футбольного клуба к бывшему генеральному директору Шамилю Газизову.

«Мы считаем, что это неосновательное обогащение, хотим возвратить деньги клубу. Как говорил Газизов, «Спартак» частично выплатил выходное пособие в 88 млн рублей. Мы отправили иск по почте несколько дней назад, сегодня дело зарегистрировано», — цитирует Чачуа ТАСС.

Она напомнила, что суд пришел к тому, что Газизову полагалась компенсация за невыплаченный отпуск, как любому работнику при увольнении.

«Мы эти суммы вычли, требуем только то, что излишне, — пояснила Чачуа.

В январе Газизов подал в суд иск с требованием признать расторжение трудового договора со «Спартаком» недействительным. Также он просил выплатить ему зарплату в размере 86 млн рублей.

На данный момент Газизов является генеральным директором «Уфы».

Ранее Верховный суд республики Башкортостан отказал Газизову в восстановлении на должности в «Спартаке» и компенсации за увольнение.