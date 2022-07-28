Верховный суд Башкирии отказал Газизову в восстановлении на должность в «Спартаке»
- РИА Новости
Об этом сообщается «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу суда.
«Сегодня Верховным судом РБ решение Октябрьского районного суда города Уфы от 11 марта 2022 года отменено, иск оставлен без удовлетворения», — говорится в заявлении.
Отмечается, что при рассмотрении иска Октябрьским судом были допущены процессуальные нарушения.
В январе Газизов подал в суд иск с требованием признать расторжение трудового договора со «Спартаком» недействительным. Также он просил выплатить ему зарплату в размере 86 млн рублей.
На данный момент Газизов является генеральным директором «Уфы».
Ранее юрист «Спартака» Татьяна Завьялова заявила, что о Газизове бы никто не вспоминал, если бы не судебный процесс.