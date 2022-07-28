Верховный суд Башкирии отказал Газизову в восстановлении на должность в «Спартаке»

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Верховный суд республики Башкортостан отказал бывшему генеральному директору московского «Спартака» Шамилю Газизову в восстановлении на должности и компенсации за увольнение.
Верховный суд Башкирии отказал Газизову в восстановлении на должность в «Спартаке»
  • РИА Новости

Об этом сообщается «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Сегодня Верховным судом РБ решение Октябрьского районного суда города Уфы от 11 марта 2022 года отменено, иск оставлен без удовлетворения», — говорится в заявлении.

Отмечается, что при рассмотрении иска Октябрьским судом были допущены процессуальные нарушения.

В январе Газизов подал в суд иск с требованием признать расторжение трудового договора со «Спартаком» недействительным. Также он просил выплатить ему зарплату в размере 86 млн рублей.

На данный момент Газизов является генеральным директором «Уфы».

Ранее юрист «Спартака» Татьяна Завьялова заявила, что о Газизове бы никто не вспоминал, если бы не судебный процесс.

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