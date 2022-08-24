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«Чемпионат»: победитель РПЛ заработает почти в пять раз больше, чем в прошлом сезоне

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В сезоне-2022/2023 чемпион Российской премьер-лиги (РПЛ) заработает 815,4 млн рублей.
«Чемпионат»: победитель РПЛ заработает почти в пять раз больше, чем в прошлом сезоне
  • Gettyimages.ru

По информации «Чемпионата», это на 362,4% больше, чем было в прошлом сезоне. Отмечается, что за второе и третье места клубы получат 782,12 млн и 748,86 млн.

В минувшем сезоне победу в чемпионате России в четвёртый раз подряд праздновал «Зенит».

После шести туров РПЛ санкт-петербургский клуб лидирует в турнирной таблице, набрав 14 очков. Следом идут «Спартак» и ЦСКА (по 13 очков).

Ранее в «Химках» назвали удивительной ситуацию с календарём первого тура КР по футболу.

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