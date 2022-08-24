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В «Химках» назвали удивительной ситуацию с календарем первого тура КР по футболу

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Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков прокомментировал ситуация с расписанием первого тура группового этапа Кубка России по футболу.

«Эта ситуация немного удивила, потому что все прекрасно знают: сейчас «Торпедо» играет в Химках. Сейчас будем разбираться. Два матча в один день газон точно не выдержит», — цитирует Терюшкова ТАСС.

Он подчеркнул, что «Торпедо» нужно будет решать, где они будут играть, поскольку два матча в один день на одном стадионе провести невозможно.

«Химки» и «Торпедо» 31 августа должны провести домашние матчи с «Краснодаром» и столичным ЦСКА на «Арене Химки».

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» назвали матч КР с «Крыльями» хорошей прелюдией к игре с «Зенитом».

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