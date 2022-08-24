В «Химках» назвали удивительной ситуацию с календарем первого тура КР по футболу
«Эта ситуация немного удивила, потому что все прекрасно знают: сейчас «Торпедо» играет в Химках. Сейчас будем разбираться. Два матча в один день газон точно не выдержит», — цитирует Терюшкова ТАСС.
Он подчеркнул, что «Торпедо» нужно будет решать, где они будут играть, поскольку два матча в один день на одном стадионе провести невозможно.
«Химки» и «Торпедо» 31 августа должны провести домашние матчи с «Краснодаром» и столичным ЦСКА на «Арене Химки».
Ранее сообщалось, что в «Спартаке» назвали матч КР с «Крыльями» хорошей прелюдией к игре с «Зенитом».