В «Спартаке» назвали матч КР с «Крыльями» хорошей прелюдией к игре с «Зенитом»
- РИА Новости
«Расписание нормальное. Домашний матч с «Крыльями» станет хорошей прелюдией к важной игре с «Зенитом». А пока команда готовится к предстоящему матчу в Воронеже, где «Спартак» не играл больше 20 лет», — цитирует Папенкова ТАСС.
Московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит» на групповом этапе проведут очные матчи в третьем и шестом турах.
В третьем туре (28—30 сентября) красно-белые и сине-бело-голубые встретятся в Москве. В шестом туре (18—20 ноября) игра состоится в Санкт-Петербурге. Точные даты будут определены позднее.
«Спартак» и «Зенит» попали в группу B вместе с самарскими «Крыльями Советов» и воронежским «Факелом».
Красно-белые являются действующими обладателями Кубка России.
Ранее глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет на ближайшем заседании рассмотрит ряд нарушений на матчах Кубка России, в том числе во время игр первого раунда с участием московских блогерских команд 2DROTS и «Амкал».