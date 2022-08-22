КДК РФС рассмотрит нарушения на матчах Кубка России с участием 2DROTS и «Амкала»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет на ближайшем заседании рассмотрит ряд нарушений на матчах Кубка России, в том числе во время игр первого раунда с участием московских блогерских команд 2DROTS и «Амкал».

«КДК РФС рассмотрит восемь матчей по Кубку России. Что касается игры 2DROTS — «Чертаново», то здесь рассмотрим массовые скандирования болельщиками хозяев ненормативной лексики, а также покидание технической зоны персоналом 2DROTS», — приводит слова Григорьянца ТАСС.

Он также подчеркнул, что по матчу «Амкал» — «Зоркий» будет рассмотрено необеспечение безопасности.

«Амкал» по пенальти переиграл «Зоркий» в матче 1/256 финала плей-офф Кубка России. Московская команда в следующем матче сыграет с клубом второй лиги «Тверь». Команда 2DROTS с разгромным счётом обыграла столичное «Чертаново» (3:0). Её следующий соперник — ивановский «Текстильщик».

Ранее футболист медийной команды «Амкал» Арсений Левшук рассказал, за счёт чего зарабатывают футболисты.