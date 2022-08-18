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Левшук рассказал, за счёт чего зарабатывают футболисты в «Амкале»

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Футболист медийной команды «Амкал» Арсений Левшук сравнил финансовые условия в команде блогеров и на профессиональном уровне.

«В «Амкале», помимо неплохих фиксированных премиальных «игра + победа», есть возможность зарабатывать на съёмках в различных проектах на YouTube. Мы же из «медийного футбола», поэтому соцсети тоже приносят деньги», — приводит слова Левшука Vprognoze.ru.

Он также заявил, что рекламодателями у блогеров выступают букмекерские конторы, бренды одежды и начинающие блогеры. По его словам, у профессиональных футболистов редко можно увидеть такую активность.

«Им это либо неинтересно, либо не нужно, так как зарплаты и так в полном порядке», — добавил Левшов.

«Амкал» по пенальти переиграл «Зоркий» в матче 1/256 финала плей-офф Кубка России. Московская команда в следующем матче сыграет с клубом второй лиги «Тверь». Команда 2DROTS с разгромным счётом обыграла столичное «Чертаново» (3:0). Её следующий соперник — ивановский «Текстильщик».

Ранее член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин высказался о допуске клубов из Медийной футбольной лиги к участию в Кубке России сезона-2022/23.

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