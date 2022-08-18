Созин: пустив медийные команды в КР, мы открыли ящик Пандоры

Член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин высказался о допуске к участию клубов из Медийной футбольной лиги в Кубке России сезона-2022/23.

«Если же спрашиваете моё личное мнение, то мы открыли ящик Пандоры. Это ведь медийная лига, у них там совсем другие правила. Иногда слышу, что какой-то игрок интересен там из-за 200 тыс. подписчиков», — цитирует Созина РИА Новости.

«Амкал» по пенальти переиграл «Зоркий» в матче 1/256 финала плей-офф Кубка России. Московская команда в следующем матче сыграет с клубом второй лиги «Тверь». 2DROTS с разгромным счётом обыграл столичное «Чертаново» (3:0). Следующий соперник — ивановский «Текстильщик».

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на победы медийных команд «Амкал» и 2DROTS в рамках 1/256 финала Кубка России.





