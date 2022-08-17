Колосков прокомментировал победы медийных команд «Амкал» и 2DROTS в Кубке России

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на победы медийных команд «Амкала» и 2DROTS в рамках 1/256 финала Кубка России.

«Я не удивлён победам команд Медиалиги. Чем отличаются лучшие любительские команды от команд Второй лиги? Да ничем! Судя по тому, как ребята играют, они постоянно тренируются. Не стал бы называть это сенсацией», — цитирует Колоскова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что в некоторых медийных клубах играют спортсмены с футбольным образованием. По его словам, футболисты учились играть в спортивных школах.

«Пусть «Амкал» и 2DROTS играют хоть с ЦСКА и «Спартаком». Тем интереснее будет», — заключил Колосков.

Напомним, что 2DROTS разгромил «Чертаново» в матче 1/256 финала Кубка России (3:0).

Матч «Амкал» — «Зоркий», который состоялся в Москве, завершился вничью — 1:1. В серии пенальти точнее оказались игроки команды блогеров — 8:7.

Напомним, что КР сезона-2022/23 пройдёт по системе double elimination (когда команда выбывает из турнира после двух поражений). Само соревнование разделено на две сетки: верхнюю и нижнюю. Изначально все участники начинают турнир с верхней сетки, а после первого проигрыша команда попадает в нижнюю. Финал проводится между победителями двух сеток.

В сезоне-2021/22 победителем Кубка России по футболу стал московский «Спартак».

Ранее вратарь «Амкала» Маменко заявил, что блогерские команды вносят вклад в популяризацию футбола.