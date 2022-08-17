Вратарь «Амкала» Маменко заявил, что блогерские команды вносят вклад в популяризацию футбола

Вратарь «Амкала» Александр Маменко ответил на слова футбольных экспертов, что выступления команд блогеров на Кубке России не приносят пользы футболу.

«Я считаю, что гораздо больший вклад в популяризацию футбола, в том числе детского, в России вносят «Амкал» и 2Drots, чем условные «Зоркий» или «Текстильщик». При всём уважении, интерес к матчу Кубка России «Зоркий» — «Амкал» намного выше, чем к условному матчу «Зоркий» — «Коломна», — приводит слова Маменко Vprognoze.ru.

Матч «Амкал» — «Зоркий», который состоялся в Москве, завершился вничью — 1:1. В серии пенальти точнее оказались игроки команды блогеров — 8:7.

17 августа 2DROTS встретится с московским ФК «Чертаново» в рамках 1/256 финала Кубка России.

Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением, что матчи Кубка России с участием команд, состоящих из блогеров, могут быть договорными.