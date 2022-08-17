Селюк считает, что матчи с участием блогерских команд могут быть договорными

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением, что матчи Кубка России с участием команд, состоящих из блогеров, могут быть договорными.

«Блогерские команды в Кубке России — обесценивание профессионального футбола? Эти команды вылетят на ранних стадиях, так что какая разница. Другое дело, что многие эти команды содержат беттинговые конторы. Поэтому не будет новинкой, если с участием этих команд пройдет очень много договорных матчей», — приводит слова Селюка Legalbet.

Он также заявил, что уровень футбола во Второй лиге настолько низкий, что команды блогеров с одним-двумя хорошими футболистами не будут уступать.

Матч «Амкал» — «Зоркий», который состоялся в Москве, завершился вничью — 1:1. В серии пенальти точнее оказались игроки команды блогеров — 8:7.

Напомним, что КР сезона-2022/23 пройдёт по системе double elimination (когда команда выбывает из турнира после двух поражений). Само соревнование разделено на две сетки: верхнюю и нижнюю. Изначально все участники начинают турнир с верхней сетки, а после первого проигрыша команда попадает в нижнюю. Финал проводится между победителями двух сеток.

17 августа 2DROTS встретится с московским ФК «Чертаново» в рамках 1/256 финала Кубка России.

Ранее Селюк поделился мнением об участии блогерских команд «Амкал» и 2DROTS в Кубке России сезона-2022/23.