Селюк в шутку предложил включить в Кубок России команду Госдумы

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением об участии блогерских команд «Амкал» и 2DROTS в Кубке России сезона-2022/23.

«РФС занимается расширением футбола в массы. Они привлекают блогерские команды, и от этого выигрывает футбол. Можно ещё в Кубок России запихнуть команду Госдумы РФ. Но боюсь, что судьи будут им подсуживать. И эта команда дойдёт до полуфинала», — приводит слова Селюка Legalbet.

Он также заявил, что его ребёнок, который ходит в школу в Испании и играет в футбол, сможет обыграть «Зоркий».

Игра, которая состоялась в Москве, завершилась вничью — 1:1. В серии пенальти точнее оказались игроки «Амкала» — 8:7.

Напомним, что КР сезона-2022/23 пройдёт по системе double elimination (когда команда выбывает из турнира после двух поражений). Само соревнование разделено на две сетки: верхнюю и нижнюю. Изначально все участники начинают турнир с верхней сетки, а после первого проигрыша команда попадает в нижнюю. Финал проводится между победителями двух сеток.

17 августа 2DROTS встретится с московским ФК «Чертаново» в рамках 1/256 финала Кубка России.

Ранее вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о победе «Амкала» в матче с «Зорким».