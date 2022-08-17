Акинфеев: душа у меня и так горячая, поэтому история с «Амкалом» не может мне её греть

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о победе «Амкала» в матче 1/256 финала Кубка России с «Зорким».

«Душа у меня и так горячая, поэтому история с «Амкалом» не может мне греть душу. Те, кто хотят достичь целей, это делают. Я за любой спорт. Если они хотят им заниматься, то почему нет? Они должны придерживаться своего мнения», — цитирует Акинфеева «Чемпионат».

Игра, которая состоялась в Москве, завершилась вничью — 1:1. В серии пенальти точнее оказались игроки «Амкала» — 8:7.

Турнир «Кубок Игоря Акинфеева» пройдёт 22 и 23 августа в Бронницах. Его организовывают с 2018 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Единственным годом, когда турнир не состоялся, стал ковидный 2020-й.

Ранее Акинфеев высказался перед детским турниром «Кубок Игоря Акинфеева».