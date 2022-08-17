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Акинфеев: хочу, чтобы на турнире в мою честь играло как можно больше детей

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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался перед детским турниром «Кубок Игоря Акинфеева», который пройдёт 22 и 23 августа в Бронницах.
Акинфеев: хочу, чтобы на турнире в мою честь играло как можно больше детей
  • РИА Новости

«Хотим сделать особенный турнир. Хочу, чтобы он проходил долгие годы, чтобы там играло как можно больше детей. Хочется, чтобы футбол развивался. Мы будем делать для этого всё. Моя жизнь состоит из футбола», — приводит слова Акинфеева «Чемпионат».

Он также заявил, что экономическая ситуация тяжёлая, но если её не развивать, то всё ещё больше затянется, поэтому и футболисты должны развиваться.

Турнир имени Акинфеева проходит с 2018 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Единственным годом, когда турнир не состоялся, стал ковидный 2020-й.

Ранее Акинфеев сообщил, что защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия звал его на тренировку своей медийной команды «Бей Беги».

 

 

 

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