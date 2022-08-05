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Акинфеев рассказал, что Джикия звал его на тренировку своей медийной команды

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Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев сообщил, что защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия звал его на тренировку своей медийной команды «Бей Беги».
Акинфеев рассказал, что Джикия звал его на тренировку своей медийной команды
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Джикия меня приглашал на тренировку команды Медиалиги. Желаю им успехов, но пока хочется поиграть полтора-два года в большой футбол. Но Жоре обещал, как у меня будет время, приеду, посмотрю всю эту кухню», — приводит слова Акинфеева «Матч ТВ».

Вратарь армейского клуба дебютировал в РПЛ в мае 2003 года и за 19 лет провёл 708 матчей во всех турнирах. Его контракт с ЦСКА рассчитан до 2024 года.

Акинфеев в сезоне-2021/22 был признан лучшим вратарём по версии Российской премьер-лиги.

Ранее Акинфеев назвал лучших игроков РПЛ.

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