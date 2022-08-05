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Акинфеев назвал лучших игроков РПЛ

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Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, кого считает лучшими игроками РПЛ в настоящий момент.
Акинфеев назвал лучших игроков РПЛ
  • AP

«Если брать по первым турам, то из голкиперов — Матвей Сафонов, из полевых игроков — Клаудиньо и Малком. Если брать нашу команду, которую вижу каждый день, то выделю Карраскаля», — приводит слова Акинфеева «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что ему нравится игра полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна. По его словам, если у молодого футболиста в дальнейшем будут расставлены правильно приоритеты, то это будет топ-игрок.

Захарян в сезоне-2021/22 в 34 матчах забил девять мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин объяснил, что главный тренер армейцев Владимир Федотов поменял в игре ЦСКА.

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